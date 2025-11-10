Loose Harga Hari Ini

Harga langsung Loose (LOOSE) hari ini ialah $ 0.00011394, dengan 1.02% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LOOSE kepada USD penukaran adalah $ 0.00011394 setiap LOOSE.

Loose kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 113,356, dengan bekalan edaran sebanyak 999.96M LOOSE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LOOSE didagangkan antara $ 0.00009468 (rendah) dan $ 0.00011558 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00029839, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00009468.

Dalam prestasi jangka pendek, LOOSE dipindahkan +1.84% dalam sejam terakhir dan -34.09% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Loose (LOOSE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 113.36K$ 113.36K $ 113.36K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 113.36K$ 113.36K $ 113.36K Bekalan Peredaran 999.96M 999.96M 999.96M Jumlah Bekalan 999,959,679.106343 999,959,679.106343 999,959,679.106343

Had Pasaran semasa Loose ialah $ 113.36K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LOOSE ialah 999.96M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999959679.106343. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 113.36K.