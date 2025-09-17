LootBot (LOOT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0946 $ 0.0946 $ 0.0946 24J Rendah $ 0.095946 $ 0.095946 $ 0.095946 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0946$ 0.0946 $ 0.0946 24J Tinggi $ 0.095946$ 0.095946 $ 0.095946 Sepanjang Masa $ 2.04$ 2.04 $ 2.04 Harga Terendah $ 0.02080323$ 0.02080323 $ 0.02080323 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.39% Perubahan Harga (7D) +4.32% Perubahan Harga (7D) +4.32%

LootBot (LOOT) harga masa nyata ialah $0.095441. Sepanjang 24 jam yang lalu, LOOT didagangkan antara $ 0.0946 rendah dan $ 0.095946 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LOOT sepanjang masa ialah $ 2.04, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02080323.

Dari segi prestasi jangka pendek, LOOT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.39% dalam 24 jam dan +4.32% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

LootBot (LOOT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 561.08K$ 561.08K $ 561.08K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 954.41K$ 954.41K $ 954.41K Bekalan Peredaran 5.88M 5.88M 5.88M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa LootBot ialah $ 561.08K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LOOT ialah 5.88M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 954.41K.