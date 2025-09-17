Looter (LOOTER) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.01702478 24J Tinggi $ 0.01746235 Sepanjang Masa $ 0.056655 Harga Terendah $ 0.00521656 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.35% Perubahan Harga (7D) -23.96%

Looter (LOOTER) harga masa nyata ialah $0.01721833. Sepanjang 24 jam yang lalu, LOOTER didagangkan antara $ 0.01702478 rendah dan $ 0.01746235 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LOOTER sepanjang masa ialah $ 0.056655, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00521656.

Dari segi prestasi jangka pendek, LOOTER telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.35% dalam 24 jam dan -23.96% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Looter (LOOTER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 333.76K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.16M Bekalan Peredaran 19.38M Jumlah Bekalan 67,230,278.5384174

Had Pasaran semasa Looter ialah $ 333.76K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LOOTER ialah 19.38M, dengan jumlah bekalan sebanyak 67230278.5384174. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.16M.