Lootex (LOOT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.0008291 24J Tinggi $ 0.00083688 Sepanjang Masa $ 1.67 Harga Terendah $ 0.0004726 Perubahan Harga (1J) -0.03% Perubahan Harga (1D) -0.50% Perubahan Harga (7D) +0.46%

Lootex (LOOT) harga masa nyata ialah $0.00082992. Sepanjang 24 jam yang lalu, LOOT didagangkan antara $ 0.0008291 rendah dan $ 0.00083688 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LOOT sepanjang masa ialah $ 1.67, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0004726.

Dari segi prestasi jangka pendek, LOOT telah berubah sebanyak -0.03% sejak sejam yang lalu, -0.50% dalam 24 jam dan +0.46% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Lootex (LOOT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.79K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 82.99K Bekalan Peredaran 13.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Lootex ialah $ 10.79K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LOOT ialah 13.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 82.99K.