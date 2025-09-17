Lagi Mengenai LORDS

LORDS Logo

LORDS Harga (LORDS)

Tidak tersenarai

1 LORDS ke USD Harga Langsung:

$0.01545732
$0.01545732$0.01545732
+0.50%1D
USD
LORDS (LORDS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:28:28 (UTC+8)

LORDS (LORDS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01486814
$ 0.01486814$ 0.01486814
24J Rendah
$ 0.01568243
$ 0.01568243$ 0.01568243
24J Tinggi

$ 0.01486814
$ 0.01486814$ 0.01486814

$ 0.01568243
$ 0.01568243$ 0.01568243

$ 1.094
$ 1.094$ 1.094

$ 0.01014806
$ 0.01014806$ 0.01014806

+1.69%

+0.52%

-4.04%

-4.04%

LORDS (LORDS) harga masa nyata ialah $0.01545803. Sepanjang 24 jam yang lalu, LORDS didagangkan antara $ 0.01486814 rendah dan $ 0.01568243 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LORDS sepanjang masa ialah $ 1.094, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01014806.

Dari segi prestasi jangka pendek, LORDS telah berubah sebanyak +1.69% sejak sejam yang lalu, +0.52% dalam 24 jam dan -4.04% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

LORDS (LORDS) Maklumat Pasaran

$ 3.16M
$ 3.16M$ 3.16M

--
----

$ 4.58M
$ 4.58M$ 4.58M

207.09M
207.09M 207.09M

300,000,000.0
300,000,000.0 300,000,000.0

Had Pasaran semasa LORDS ialah $ 3.16M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LORDS ialah 207.09M, dengan jumlah bekalan sebanyak 300000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.58M.

LORDS (LORDS) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga LORDS kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga LORDS kepada USD adalah $ -0.0003549101.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga LORDS kepada USD adalah $ -0.0025615918.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga LORDS kepada USD adalah $ +0.000122522434553014.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.52%
30 Hari$ -0.0003549101-2.29%
60 Hari$ -0.0025615918-16.57%
90 Hari$ +0.000122522434553014+0.80%

Apakah itu LORDS (LORDS)

$LORDS is the native token of the Realmverse. The Realms + Bibliotheca team is building a massively multiplayer strategy game on StarkNet. Realms are part of the greater Loot ecosystem. $LORDS will be the token on StarkNet that users will transact with on a native AMM and NFT marketplace. $LORDS will be emitted to active participants within the game The game is in active development and the $LORDS token is currently being distributed to holders of the Realms NFTs before the main launch of the game.

LORDS (LORDS) Sumber

Laman Web Rasmi

LORDS Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai LORDS (LORDS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset LORDS (LORDS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk LORDS.

Semak LORDS ramalan harga sekarang!

LORDS kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik LORDS (LORDS)

Memahami tokenomik LORDS (LORDS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LORDS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai LORDS (LORDS)

Berapakah nilai LORDS (LORDS) hari ini?
Harga langsung LORDS dalam USD ialah 0.01545803 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa LORDS ke USD?
Harga semasa LORDS ke USD ialah $ 0.01545803. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran LORDS?
Had pasaran untuk LORDS ialah $ 3.16M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran LORDS?
Bekalan edaran LORDS ialah 207.09M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LORDS?
LORDS mencapai harga ATH sebanyak 1.094 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LORDS?
LORDS melihat harga ATL sebanyak 0.01014806 USD.
Berapakah jumlah dagangan LORDS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LORDSialah -- USD.
Adakah LORDS akan naik lebih tinggi tahun ini?
LORDS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LORDSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
LORDS (LORDS) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.