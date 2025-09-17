LORDS (LORDS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.01486814 24J Tinggi $ 0.01568243 Sepanjang Masa $ 1.094 Harga Terendah $ 0.01014806 Perubahan Harga (1J) +1.69% Perubahan Harga (1D) +0.52% Perubahan Harga (7D) -4.04%

LORDS (LORDS) harga masa nyata ialah $0.01545803. Sepanjang 24 jam yang lalu, LORDS didagangkan antara $ 0.01486814 rendah dan $ 0.01568243 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LORDS sepanjang masa ialah $ 1.094, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01014806.

Dari segi prestasi jangka pendek, LORDS telah berubah sebanyak +1.69% sejak sejam yang lalu, +0.52% dalam 24 jam dan -4.04% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

LORDS (LORDS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.16M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.58M Bekalan Peredaran 207.09M Jumlah Bekalan 300,000,000.0

Had Pasaran semasa LORDS ialah $ 3.16M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LORDS ialah 207.09M, dengan jumlah bekalan sebanyak 300000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.58M.