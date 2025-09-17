Lore (LORE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.01% Perubahan Harga (1D) -0.78% Perubahan Harga (7D) -14.09% Perubahan Harga (7D) -14.09%

Lore (LORE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, LORE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LORE sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, LORE telah berubah sebanyak -0.01% sejak sejam yang lalu, -0.78% dalam 24 jam dan -14.09% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Lore (LORE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 61.86K$ 61.86K $ 61.86K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 61.86K$ 61.86K $ 61.86K Bekalan Peredaran 998.80M 998.80M 998.80M Jumlah Bekalan 998,804,805.086818 998,804,805.086818 998,804,805.086818

Had Pasaran semasa Lore ialah $ 61.86K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LORE ialah 998.80M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998804805.086818. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 61.86K.