Tokenomik LORE AI (LORE)

Lihat cerapan utama tentang LORE AI (LORE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

LORE AI (LORE) Maklumat

LORE fills the critical gap in the Solana memecoin ecosystem—serving as the essential bridge between PumpFun graduation and moonshot potential.

When tokens earn PumpFun's "seal of approval," they face their greatest challenge: navigating the volatile market without the automatic visibility of launch platforms. While pre-graduation tokens benefit from extensive "free marketing" through DEX interfaces, Telegram bots, and trading communities, this promotional ecosystem often goes quiet after graduation.

LORE answers the question every holder asks: "We've graduated... what now?"

Laman Web Rasmi:
https://lorevision.ai/
Kertas putih:
https://docs.lorevision.ai/

LORE AI (LORE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk LORE AI (LORE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 289.48K
$ 289.48K$ 289.48K
Jumlah Bekalan:
$ 975.82M
$ 975.82M$ 975.82M
Bekalan Edaran:
$ 975.82M
$ 975.82M$ 975.82M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 289.48K
$ 289.48K$ 289.48K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00330598
$ 0.00330598$ 0.00330598
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00029662
$ 0.00029662$ 0.00029662

Tokenomik LORE AI (LORE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik LORE AI (LORE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token LORE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token LORE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik LORE, terokai LORE harga langsung token!

LORE Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju LORE? Halaman ramalan harga LORE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

