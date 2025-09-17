Lorenzo stBTC (STBTC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 114,545 $ 114,545 $ 114,545 24J Rendah $ 117,250 $ 117,250 $ 117,250 24J Tinggi 24J Rendah $ 114,545$ 114,545 $ 114,545 24J Tinggi $ 117,250$ 117,250 $ 117,250 Sepanjang Masa $ 123,802$ 123,802 $ 123,802 Harga Terendah $ 61,389$ 61,389 $ 61,389 Perubahan Harga (1J) -0.22% Perubahan Harga (1D) +1.28% Perubahan Harga (7D) +3.74% Perubahan Harga (7D) +3.74%

Lorenzo stBTC (STBTC) harga masa nyata ialah $116,179. Sepanjang 24 jam yang lalu, STBTC didagangkan antara $ 114,545 rendah dan $ 117,250 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi STBTC sepanjang masa ialah $ 123,802, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 61,389.

Dari segi prestasi jangka pendek, STBTC telah berubah sebanyak -0.22% sejak sejam yang lalu, +1.28% dalam 24 jam dan +3.74% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Lorenzo stBTC (STBTC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 119.31M$ 119.31M $ 119.31M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 119.31M$ 119.31M $ 119.31M Bekalan Peredaran 1.03K 1.03K 1.03K Jumlah Bekalan 1,026.208256612314 1,026.208256612314 1,026.208256612314

Had Pasaran semasa Lorenzo stBTC ialah $ 119.31M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STBTC ialah 1.03K, dengan jumlah bekalan sebanyak 1026.208256612314. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 119.31M.