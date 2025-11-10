Lorenzo Wrapped Bitcoin Harga Hari Ini

Harga langsung Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) hari ini ialah $ 101,821, dengan 0.11% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ENZOBTC kepada USD penukaran adalah $ 101,821 setiap ENZOBTC.

Lorenzo Wrapped Bitcoin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 251,194,511, dengan bekalan edaran sebanyak 2.47K ENZOBTC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ENZOBTC didagangkan antara $ 101,039 (rendah) dan $ 102,414 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 115,819, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 98,816.

Dalam prestasi jangka pendek, ENZOBTC dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -8.38% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 251.19M$ 251.19M $ 251.19M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 251.19M$ 251.19M $ 251.19M Bekalan Peredaran 2.47K 2.47K 2.47K Jumlah Bekalan 2,467.02911143 2,467.02911143 2,467.02911143

Had Pasaran semasa Lorenzo Wrapped Bitcoin ialah $ 251.19M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ENZOBTC ialah 2.47K, dengan jumlah bekalan sebanyak 2467.02911143. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 251.19M.