Tokenomik Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)

Tokenomik Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)

Lihat cerapan utama tentang Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:02:22 (UTC+8)
USD

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 251.19M
$ 251.19M$ 251.19M
Jumlah Bekalan:
$ 2.47K
$ 2.47K$ 2.47K
Bekalan Edaran:
$ 2.47K
$ 2.47K$ 2.47K
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 251.19M
$ 251.19M$ 251.19M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 115,819
$ 115,819$ 115,819
Terendah Sepanjang Masa:
$ 98,816
$ 98,816$ 98,816
Harga Semasa:
$ 101,821
$ 101,821$ 101,821

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Maklumat

Lorenzo Protocol is the premier Bitcoin liquidity aggregator, leveraging its global network to provide Bitcoin financial products and yield-bearing tokens support with creation, issuance, trading, and settlement. Through its novel Bitcoin liquidity finance layer, Lorenzo provides anyone with a token and/or structured Bitcoin financial products direct, immediate access to demand through a liquidity ecosystem comprising market makers, trading venues, and other liquidity providers.

enzoBTC, a wrapped BTC issued by Lorenzo Protocol, is poised to revolutionize the management and liquidity of Bitcoin (BTC) assets. Recognizing the growing demand for secure and streamlined BTC-based applications, enzoBTC aims to create a transparent and trustworthy environment for BTC asset aggregation.

Laman Web Rasmi:
https://lorenzo-protocol.xyz/
Kertas putih:
https://docs.lorenzo-protocol.xyz/

Tokenomik Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ENZOBTC yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ENZOBTC yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ENZOBTC, terokai ENZOBTC harga langsung token!

ENZOBTC Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju ENZOBTC? Halaman ramalan harga ENZOBTC kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi