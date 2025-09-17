Lossless (LSS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00436236 24J Tinggi $ 0.00460052 Sepanjang Masa $ 2.61 Harga Terendah $ 0.00421562 Perubahan Harga (1J) -0.22% Perubahan Harga (1D) -3.91% Perubahan Harga (7D) -5.43%

Lossless (LSS) harga masa nyata ialah $0.00438191. Sepanjang 24 jam yang lalu, LSS didagangkan antara $ 0.00436236 rendah dan $ 0.00460052 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LSS sepanjang masa ialah $ 2.61, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00421562.

Dari segi prestasi jangka pendek, LSS telah berubah sebanyak -0.22% sejak sejam yang lalu, -3.91% dalam 24 jam dan -5.43% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Lossless (LSS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 377.18K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 438.19K Bekalan Peredaran 86.08M Jumlah Bekalan 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Lossless ialah $ 377.18K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LSS ialah 86.08M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 438.19K.