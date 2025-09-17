Apakah itu Lotion AI (LOTION)

LotionAI is an innovative platform that combines artificial intelligence (AI) and blockchain technology, enabling users to create custom AI chat agents integrated into social channels or websites. Powered by the native $LOTION token, the platform unlocks premium features and provides a token-driven economy where participants directly benefit from the platform's growth and improvements. The core vision of LotionAI is to empower users to launch and customize AI agents while leveraging the transparency and decentralization of blockchain technology. The platform addresses a growing demand for AI-driven solutions by making these tools more accessible and integrating them with the financial and governance opportunities enabled by Web3. The team behind LotionAI has deep roots in the AI and Web3 ecosystem, with origins dating back to work at Google Brain and experience across Series A–B startups in the deep learning sector. After successfully launching an AI agent project for small businesses in the Web2 space, the team recognized the transformative potential of combining AI with crypto. This realization inspired the creation of LotionAI—a platform designed to push the boundaries of decentralized AI innovation. Key features of LotionAI include: 1. Token-Powered AI Agents: Users need $LOTION tokens to create or upgrade custom AI agents. 2. Premium Functionalities: Advanced features, such as enhanced memory and specialized integrations, require holding or spending $LOTION tokens. 3. Community Rewards & Governance: The platform envisions a future where $LOTION token holders can earn rewards and vote on key decisions, influencing the trajectory of LotionAI. The team’s roadmap focuses on expanding the functionality of AI agents to handle advanced tasks, such as scheduling, e-commerce integration, and multi-step workflows. Future goals include enabling community governance, where token holders influence feature rollouts and partnerships, as well as deepening integration with businesses and social platforms. LotionAI represents a forward-thinking approach to combining approachable AI tools with the economic opportunities of blockchain. By providing transparency in agent creation and fostering a decentralized ecosystem, LotionAI aims to redefine how AI is used in business and social contexts, creating value for both users and token holders.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Lotion AI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Lotion AI (LOTION) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Lotion AI (LOTION) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Lotion AI.

Semak Lotion AI ramalan harga sekarang!

LOTION kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik Lotion AI (LOTION)

Memahami tokenomik Lotion AI (LOTION) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LOTION dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Lotion AI (LOTION) Berapakah nilai Lotion AI (LOTION) hari ini? Harga langsung LOTION dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa LOTION ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa LOTION ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Lotion AI? Had pasaran untuk LOTION ialah $ 8.09K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran LOTION? Bekalan edaran LOTION ialah 963.07M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LOTION? LOTION mencapai harga ATH sebanyak 0 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LOTION? LOTION melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan LOTION? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LOTIONialah -- USD . Adakah LOTION akan naik lebih tinggi tahun ini? LOTION mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LOTIONramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Lotion AI (LOTION) Kemas Kini Industri Penting