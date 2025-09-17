LOTUS (LOTUS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00005095 24J Tinggi $ 0.00005788 Sepanjang Masa $ 1.29 Harga Terendah $ 0.00002581 Perubahan Harga (1J) +0.25% Perubahan Harga (1D) -2.84% Perubahan Harga (7D) -6.41%

LOTUS (LOTUS) harga masa nyata ialah $0.00005606. Sepanjang 24 jam yang lalu, LOTUS didagangkan antara $ 0.00005095 rendah dan $ 0.00005788 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LOTUS sepanjang masa ialah $ 1.29, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002581.

Dari segi prestasi jangka pendek, LOTUS telah berubah sebanyak +0.25% sejak sejam yang lalu, -2.84% dalam 24 jam dan -6.41% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

LOTUS (LOTUS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 36.86K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 36.86K Bekalan Peredaran 657.60M Jumlah Bekalan 657,601,096.5185264

Had Pasaran semasa LOTUS ialah $ 36.86K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LOTUS ialah 657.60M, dengan jumlah bekalan sebanyak 657601096.5185264. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 36.86K.