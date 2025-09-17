lou (LOU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00779303 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.02% Perubahan Harga (1D) -1.67% Perubahan Harga (7D) +5.09%

lou (LOU) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, LOU didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LOU sepanjang masa ialah $ 0.00779303, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, LOU telah berubah sebanyak -0.02% sejak sejam yang lalu, -1.67% dalam 24 jam dan +5.09% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

lou (LOU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 472.88K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 472.88K Bekalan Peredaran 999.93M Jumlah Bekalan 999,931,771.214136

Had Pasaran semasa lou ialah $ 472.88K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LOU ialah 999.93M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999931771.214136. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 472.88K.