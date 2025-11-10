Loud Harga Hari Ini

Harga langsung Loud (LOUD) hari ini ialah $ 0.0017008, dengan 0.71% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LOUD kepada USD penukaran adalah $ 0.0017008 setiap LOUD.

Loud kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,811,054, dengan bekalan edaran sebanyak 999.90M LOUD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LOUD didagangkan antara $ 0.00166371 (rendah) dan $ 0.00181173 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01678074, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00016919.

Dalam prestasi jangka pendek, LOUD dipindahkan -6.11% dalam sejam terakhir dan -0.20% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Loud (LOUD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.81M$ 1.81M $ 1.81M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.81M$ 1.81M $ 1.81M Bekalan Peredaran 999.90M 999.90M 999.90M Jumlah Bekalan 999,901,759.464382 999,901,759.464382 999,901,759.464382

