LOUDER (LOUDER) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00246067 $ 0.00246067 $ 0.00246067 24J Rendah $ 0.00249236 $ 0.00249236 $ 0.00249236 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00246067$ 0.00246067 $ 0.00246067 24J Tinggi $ 0.00249236$ 0.00249236 $ 0.00249236 Sepanjang Masa $ 0.00970701$ 0.00970701 $ 0.00970701 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.09% Perubahan Harga (1D) +0.16% Perubahan Harga (7D) -3.64% Perubahan Harga (7D) -3.64%

LOUDER (LOUDER) harga masa nyata ialah $0.00247996. Sepanjang 24 jam yang lalu, LOUDER didagangkan antara $ 0.00246067 rendah dan $ 0.00249236 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LOUDER sepanjang masa ialah $ 0.00970701, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, LOUDER telah berubah sebanyak -0.09% sejak sejam yang lalu, +0.16% dalam 24 jam dan -3.64% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

LOUDER (LOUDER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 495.99K$ 495.99K $ 495.99K Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Had Pasaran semasa LOUDER ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LOUDER ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 200000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 495.99K.