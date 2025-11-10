Louie Harga Hari Ini

Harga langsung Louie (LOUIE) hari ini ialah $ 0.00133465, dengan 0.60% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LOUIE kepada USD penukaran adalah $ 0.00133465 setiap LOUIE.

Louie kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,348,363, dengan bekalan edaran sebanyak 999.41M LOUIE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LOUIE didagangkan antara $ 0.00116858 (rendah) dan $ 0.00137089 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01063902, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, LOUIE dipindahkan -0.74% dalam sejam terakhir dan -13.99% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Louie (LOUIE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.35M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.35M Bekalan Peredaran 999.41M Jumlah Bekalan 999,411,127.274

Had Pasaran semasa Louie ialah $ 1.35M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LOUIE ialah 999.41M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999411127.274. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.35M.