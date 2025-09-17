Apakah itu LoungeM (LZM)

The Milk Alliance Project has two tokens: the platform main currency Milk Coin (MLK) and the membership token LoungeM (LZM). MiL.k is a blockchain-based platform that integrates points from various services. MLK is used as a base currency for point exchange in the blockchain-based point integration platform Milk App. Users can integrate their unused points with MiL.k app and exchange to MLK for convert to mobile voucher or exchange to the other partner's points. Through the Milk platform, users can enjoy high utilization value of their points with discount benefits, and partners will get customer satisfaction and new user acquisition effects. As a result, Milk has expanded its partnership with the top-tier local platforms within two and a half years after its launch and has acquired over 1.3 million users. LoungeM(LZM) is the "Membership token" that is the center of MiL.k's premium membership program. LZM is used to assign of membership grade assessments, and benefits based on grade of membership in MiL.k app. The membership token allows MiL.k users to have access to exclusive benefits and services, and the more tokens they hold, will assign higher grade of membership and the more benefits will receive.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

LoungeM Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai LoungeM (LZM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset LoungeM (LZM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk LoungeM.

Semak LoungeM ramalan harga sekarang!

LZM kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik LoungeM (LZM)

Memahami tokenomik LoungeM (LZM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LZM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai LoungeM (LZM) Berapakah nilai LoungeM (LZM) hari ini? Harga langsung LZM dalam USD ialah 0.0121361 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa LZM ke USD? $ 0.0121361 . Lihat Harga semasa LZM ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran LoungeM? Had pasaran untuk LZM ialah $ 1.44M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran LZM? Bekalan edaran LZM ialah 118.77M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LZM? LZM mencapai harga ATH sebanyak 0.117478 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LZM? LZM melihat harga ATL sebanyak 0.00530436 USD . Berapakah jumlah dagangan LZM? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LZMialah -- USD . Adakah LZM akan naik lebih tinggi tahun ini? LZM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LZMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

LoungeM (LZM) Kemas Kini Industri Penting