LOWCAP (LOWCAP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00280111$ 0.00280111 $ 0.00280111 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.09% Perubahan Harga (1D) -3.08% Perubahan Harga (7D) -8.71% Perubahan Harga (7D) -8.71%

LOWCAP (LOWCAP) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, LOWCAP didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LOWCAP sepanjang masa ialah $ 0.00280111, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, LOWCAP telah berubah sebanyak +0.09% sejak sejam yang lalu, -3.08% dalam 24 jam dan -8.71% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

LOWCAP (LOWCAP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 224.73K$ 224.73K $ 224.73K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 224.73K$ 224.73K $ 224.73K Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,996,862.364333 999,996,862.364333 999,996,862.364333

Had Pasaran semasa LOWCAP ialah $ 224.73K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LOWCAP ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999996862.364333. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 224.73K.