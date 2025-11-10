Loyal Harga Hari Ini

Harga langsung Loyal (LOYAL) hari ini ialah $ 0.234454, dengan 14.98% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LOYAL kepada USD penukaran adalah $ 0.234454 setiap LOYAL.

Loyal kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 3,024,071, dengan bekalan edaran sebanyak 12.90M LOYAL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LOYAL didagangkan antara $ 0.202937 (rendah) dan $ 0.258624 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.305701, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.180699.

Dalam prestasi jangka pendek, LOYAL dipindahkan -2.09% dalam sejam terakhir dan +16.53% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Loyal (LOYAL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.02M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.92M Bekalan Peredaran 12.90M Jumlah Bekalan 20,976,900.378599

Had Pasaran semasa Loyal ialah $ 3.02M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LOYAL ialah 12.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 20976900.378599. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.92M.