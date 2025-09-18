LP renBTC Curve (RENBTCCURVE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 117,842 $ 117,842 $ 117,842 24J Rendah $ 120,280 $ 120,280 $ 120,280 24J Tinggi 24J Rendah $ 117,842$ 117,842 $ 117,842 24J Tinggi $ 120,280$ 120,280 $ 120,280 Sepanjang Masa $ 127,495$ 127,495 $ 127,495 Harga Terendah $ 10,032.15$ 10,032.15 $ 10,032.15 Perubahan Harga (1J) -0.72% Perubahan Harga (1D) -1.18% Perubahan Harga (7D) +1.49% Perubahan Harga (7D) +1.49%

LP renBTC Curve (RENBTCCURVE) harga masa nyata ialah $118,643. Sepanjang 24 jam yang lalu, RENBTCCURVE didagangkan antara $ 117,842 rendah dan $ 120,280 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RENBTCCURVE sepanjang masa ialah $ 127,495, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 10,032.15.

Dari segi prestasi jangka pendek, RENBTCCURVE telah berubah sebanyak -0.72% sejak sejam yang lalu, -1.18% dalam 24 jam dan +1.49% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

LP renBTC Curve (RENBTCCURVE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.70M$ 8.70M $ 8.70M Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 73.34558543665963 73.34558543665963 73.34558543665963

Had Pasaran semasa LP renBTC Curve ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RENBTCCURVE ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 73.34558543665963. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.70M.