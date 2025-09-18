LRSNode (LRSN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00303208 $ 0.00303208 $ 0.00303208 24J Rendah $ 0.00345313 $ 0.00345313 $ 0.00345313 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00303208$ 0.00303208 $ 0.00303208 24J Tinggi $ 0.00345313$ 0.00345313 $ 0.00345313 Sepanjang Masa $ 1.053$ 1.053 $ 1.053 Harga Terendah $ 0.00142791$ 0.00142791 $ 0.00142791 Perubahan Harga (1J) -0.52% Perubahan Harga (1D) +8.03% Perubahan Harga (7D) -19.52% Perubahan Harga (7D) -19.52%

LRSNode (LRSN) harga masa nyata ialah $0.00330214. Sepanjang 24 jam yang lalu, LRSN didagangkan antara $ 0.00303208 rendah dan $ 0.00345313 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LRSN sepanjang masa ialah $ 1.053, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00142791.

Dari segi prestasi jangka pendek, LRSN telah berubah sebanyak -0.52% sejak sejam yang lalu, +8.03% dalam 24 jam dan -19.52% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

LRSNode (LRSN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 330.21K$ 330.21K $ 330.21K Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa LRSNode ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LRSN ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 330.21K.