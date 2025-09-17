Apakah itu LUCA (LUCA)

ATM is a peer-to-peer staking platform that allows users to stake tokens with one another. By locking their tokens in a connection, they build their network. ATM ranks each user in this network using Google's PageRank algorithm, and determines their stake rewards from this. The reward token is LUCA. LUCA is also the best currency to lock in a connection, as using it means that the connections will have a higher weight when rewards are calculated. Thus, LUCA is the primary token used in ATM's network, which has amassed around 3000 users and is still growing substantially. Similar to Pancakeswap's CAKE token, LUCA is used as a reward and also as a utility token for the ATM platform, and we expect to see continued growth of both the value of LUCA and the size of the ATM community building this new form of staking social network.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai LUCA (LUCA) Berapakah nilai LUCA (LUCA) hari ini? Harga langsung LUCA dalam USD ialah 0.447018 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa LUCA ke USD? $ 0.447018 . Lihat Harga semasa LUCA ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran LUCA? Had pasaran untuk LUCA ialah $ 2.41M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran LUCA? Bekalan edaran LUCA ialah 5.47M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LUCA? LUCA mencapai harga ATH sebanyak 9.47 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LUCA? LUCA melihat harga ATL sebanyak 0.065876 USD . Berapakah jumlah dagangan LUCA? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LUCAialah -- USD . Adakah LUCA akan naik lebih tinggi tahun ini? LUCA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LUCAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

