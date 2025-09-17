Lagi Mengenai LUCA

$0.464035
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:28:54 (UTC+8)

LUCA (LUCA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.414609
24J Rendah
$ 0.473457
24J Tinggi

$ 0.414609
$ 0.473457
$ 9.47
$ 0.065876
+0.77%

+7.74%

+0.25%

+0.25%

LUCA (LUCA) harga masa nyata ialah $0.447018. Sepanjang 24 jam yang lalu, LUCA didagangkan antara $ 0.414609 rendah dan $ 0.473457 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LUCA sepanjang masa ialah $ 9.47, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.065876.

Dari segi prestasi jangka pendek, LUCA telah berubah sebanyak +0.77% sejak sejam yang lalu, +7.74% dalam 24 jam dan +0.25% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

LUCA (LUCA) Maklumat Pasaran

$ 2.41M
--
$ 2.70M
5.47M
6,127,195.209404097
Had Pasaran semasa LUCA ialah $ 2.41M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LUCA ialah 5.47M, dengan jumlah bekalan sebanyak 6127195.209404097. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.70M.

LUCA (LUCA) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga LUCA kepada USD adalah $ +0.03211014.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga LUCA kepada USD adalah $ -0.0720517022.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga LUCA kepada USD adalah $ -0.1036232872.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga LUCA kepada USD adalah $ -0.1329725757190551.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.03211014+7.74%
30 Hari$ -0.0720517022-16.11%
60 Hari$ -0.1036232872-23.18%
90 Hari$ -0.1329725757190551-22.92%

Apakah itu LUCA (LUCA)

ATM is a peer-to-peer staking platform that allows users to stake tokens with one another. By locking their tokens in a connection, they build their network. ATM ranks each user in this network using Google's PageRank algorithm, and determines their stake rewards from this. The reward token is LUCA. LUCA is also the best currency to lock in a connection, as using it means that the connections will have a higher weight when rewards are calculated. Thus, LUCA is the primary token used in ATM's network, which has amassed around 3000 users and is still growing substantially. Similar to Pancakeswap's CAKE token, LUCA is used as a reward and also as a utility token for the ATM platform, and we expect to see continued growth of both the value of LUCA and the size of the ATM community building this new form of staking social network.

LUCA Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai LUCA (LUCA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset LUCA (LUCA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk LUCA.

Semak LUCA ramalan harga sekarang!

LUCA kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik LUCA (LUCA)

Memahami tokenomik LUCA (LUCA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LUCA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai LUCA (LUCA)

Berapakah nilai LUCA (LUCA) hari ini?
Harga langsung LUCA dalam USD ialah 0.447018 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa LUCA ke USD?
Harga semasa LUCA ke USD ialah $ 0.447018. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran LUCA?
Had pasaran untuk LUCA ialah $ 2.41M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran LUCA?
Bekalan edaran LUCA ialah 5.47M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LUCA?
LUCA mencapai harga ATH sebanyak 9.47 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LUCA?
LUCA melihat harga ATL sebanyak 0.065876 USD.
Berapakah jumlah dagangan LUCA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LUCAialah -- USD.
Adakah LUCA akan naik lebih tinggi tahun ini?
LUCA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LUCAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:28:54 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.