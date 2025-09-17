Luce Dog (SANTINO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00454277$ 0.00454277 $ 0.00454277 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -2.24% Perubahan Harga (7D) +0.84% Perubahan Harga (7D) +0.84%

Luce Dog (SANTINO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SANTINO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SANTINO sepanjang masa ialah $ 0.00454277, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SANTINO telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -2.24% dalam 24 jam dan +0.84% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Luce Dog (SANTINO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 24.51K$ 24.51K $ 24.51K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 24.51K$ 24.51K $ 24.51K Bekalan Peredaran 999.77M 999.77M 999.77M Jumlah Bekalan 999,770,807.527772 999,770,807.527772 999,770,807.527772

Had Pasaran semasa Luce Dog ialah $ 24.51K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SANTINO ialah 999.77M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999770807.527772. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 24.51K.