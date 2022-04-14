Tokenomik Luce Dog (SANTINO)
Luce Dog (SANTINO) Maklumat
Luce Dog is an innovative meme token that combines the fun and excitement of meme culture with the potential for community-driven growth in the cryptocurrency space. Designed to engage and entertain, Luce Dog aims to create a vibrant ecosystem where holders can participate in unique events, rewards, and social initiatives. With a focus on building a strong community, Luce Dog leverages the power of memes to spread awareness and drive adoption, making it not just a token, but a movement. Join us on our journey to unleash the playful spirit of crypto with Luce Dog!
Luce Dog (SANTINO) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Luce Dog (SANTINO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Luce Dog (SANTINO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Luce Dog (SANTINO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token SANTINO yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token SANTINO yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik SANTINO, terokai SANTINO harga langsung token!
SANTINO Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju SANTINO? Halaman ramalan harga SANTINO kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.