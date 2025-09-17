Lucha (LUCHA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.02699544 $ 0.02699544 $ 0.02699544 24J Rendah $ 0.02789149 $ 0.02789149 $ 0.02789149 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.02699544$ 0.02699544 $ 0.02699544 24J Tinggi $ 0.02789149$ 0.02789149 $ 0.02789149 Sepanjang Masa $ 0.858782$ 0.858782 $ 0.858782 Harga Terendah $ 0.01013933$ 0.01013933 $ 0.01013933 Perubahan Harga (1J) -0.15% Perubahan Harga (1D) +0.90% Perubahan Harga (7D) +5.20% Perubahan Harga (7D) +5.20%

Lucha (LUCHA) harga masa nyata ialah $0.02773831. Sepanjang 24 jam yang lalu, LUCHA didagangkan antara $ 0.02699544 rendah dan $ 0.02789149 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LUCHA sepanjang masa ialah $ 0.858782, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01013933.

Dari segi prestasi jangka pendek, LUCHA telah berubah sebanyak -0.15% sejak sejam yang lalu, +0.90% dalam 24 jam dan +5.20% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Lucha (LUCHA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 343.01K$ 343.01K $ 343.01K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 343.01K$ 343.01K $ 343.01K Bekalan Peredaran 12.37M 12.37M 12.37M Jumlah Bekalan 12,365,470.0 12,365,470.0 12,365,470.0

Had Pasaran semasa Lucha ialah $ 343.01K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LUCHA ialah 12.37M, dengan jumlah bekalan sebanyak 12365470.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 343.01K.