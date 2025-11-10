Lucky Moon Harga Hari Ini

Harga langsung Lucky Moon (LUCKYMOON) hari ini ialah $ 0.00000324, dengan 3.87% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LUCKYMOON kepada USD penukaran adalah $ 0.00000324 setiap LUCKYMOON.

Lucky Moon kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 68,082, dengan bekalan edaran sebanyak 21.00B LUCKYMOON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LUCKYMOON didagangkan antara $ 0.00000312 (rendah) dan $ 0.00000325 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00265184, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000299.

Dalam prestasi jangka pendek, LUCKYMOON dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -14.88% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Lucky Moon (LUCKYMOON) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 68.08K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 68.08K Bekalan Peredaran 21.00B Jumlah Bekalan 21,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Lucky Moon ialah $ 68.08K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LUCKYMOON ialah 21.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 21000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 68.08K.