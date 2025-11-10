Tokenomik Lucky Moon (LUCKYMOON)

Lihat cerapan utama tentang Lucky Moon (LUCKYMOON), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 19:33:41 (UTC+8)
Lucky Moon (LUCKYMOON) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Lucky Moon (LUCKYMOON), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga.

Modal Pasaran:
$ 70.02K
$ 70.02K$ 70.02K
Jumlah Bekalan:
$ 21.00B
$ 21.00B$ 21.00B
Bekalan Edaran:
$ 21.00B
$ 21.00B$ 21.00B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya): $ 70.02K
$ 70.02K
$ 70.02K$ 70.02K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00265184
$ 0.00265184$ 0.00265184
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00000299
$ 0.00000299$ 0.00000299
Harga Semasa: $ 0
$ 0
$ 0$ 0

Lucky Moon (LUCKYMOON) Maklumat

Make history with Black Unicorn Black Unicorn is a global holding company specializing in the development of intelligent solutions for the crypto ecosystem. We were born from the union of two entrepreneurs who share the same vision: to build an environment where security, technology, and efficiency connect in a decentralized way. Our purpose is clear, to deliver robust products, based on blockchain, artificial intelligence, and Web3 infrastructure, capable of protecting, enhancing, and generating real value for digital assets. We believe that the future of crypto assets requires more than just decentralization. It requires intelligence, transparency, and security..

Laman Web Rasmi:
https://black-unicorn.ai/black-unicorn.ai/

Tokenomik Lucky Moon (LUCKYMOON): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Lucky Moon (LUCKYMOON) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token LUCKYMOON yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token LUCKYMOON yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik LUCKYMOON, terokai LUCKYMOON harga langsung token!

LUCKYMOON Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju LUCKYMOON? Halaman ramalan harga LUCKYMOON kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

