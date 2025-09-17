Apakah itu Lucretius (LUC)

"Lucretius is a fully decentralized metaverse web-based game that is filled with endless fun and adventure. It is an exciting new complex where you can connect with other users, make new friends, participate in community events, win contests, exchange NFTs at the marketplace, and many other fun activities. In Lucretius, the fun never ends. You can participate in auction events, art exhibitions, concerts and even get paid for having fun with Play & Earn. It is a web-based game that stands out because it offers the best of two worlds. It provides an exhilarating gameplay experience and a platform for players who want to acquire and trade NFTs, even if they have no idea what an NFT is. Lucretius was not created as a game for only blockchain players. It is aimed at a segment of the gaming community which can be quickly onboarded from other mainstream platforms. Their unique angle offers an exciting way to connect a compelling game narrative with the metaverse and underlying blockchain technology. With these features, the Lucretius complex can attract millions of gamers to the blockchain ecosystem and create multiple income generation streams in the process. The project leverages the XRPL, which facilitates advanced and in-game DeFi features."

Lucretius (LUC) Sumber Laman Web Rasmi

Lucretius Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Lucretius (LUC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Lucretius (LUC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Lucretius.

Semak Lucretius ramalan harga sekarang!

LUC kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik Lucretius (LUC)

Memahami tokenomik Lucretius (LUC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LUC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Lucretius (LUC) Berapakah nilai Lucretius (LUC) hari ini? Harga langsung LUC dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa LUC ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa LUC ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Lucretius? Had pasaran untuk LUC ialah $ 7.85K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran LUC? Bekalan edaran LUC ialah 526.53M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LUC? LUC mencapai harga ATH sebanyak 0.052003 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LUC? LUC melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan LUC? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LUCialah -- USD . Adakah LUC akan naik lebih tinggi tahun ini? LUC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LUCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Lucretius (LUC) Kemas Kini Industri Penting