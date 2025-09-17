Lucy AI (LUCY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00303957$ 0.00303957 $ 0.00303957 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -5.93% Perubahan Harga (7D) -5.93%

Lucy AI (LUCY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, LUCY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LUCY sepanjang masa ialah $ 0.00303957, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, LUCY telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -5.93% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Lucy AI (LUCY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 44.40K$ 44.40K $ 44.40K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 44.40K$ 44.40K $ 44.40K Bekalan Peredaran 999.89M 999.89M 999.89M Jumlah Bekalan 999,890,034.150731 999,890,034.150731 999,890,034.150731

Had Pasaran semasa Lucy AI ialah $ 44.40K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LUCY ialah 999.89M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999890034.150731. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 44.40K.