Lucy Ai Agent (LCY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00002768 $ 0.00002768 $ 0.00002768 24J Rendah $ 0.0000288 $ 0.0000288 $ 0.0000288 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00002768$ 0.00002768 $ 0.00002768 24J Tinggi $ 0.0000288$ 0.0000288 $ 0.0000288 Sepanjang Masa $ 0.00037204$ 0.00037204 $ 0.00037204 Harga Terendah $ 0.00001745$ 0.00001745 $ 0.00001745 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +2.41% Perubahan Harga (7D) +7.87% Perubahan Harga (7D) +7.87%

Lucy Ai Agent (LCY) harga masa nyata ialah $0.00002847. Sepanjang 24 jam yang lalu, LCY didagangkan antara $ 0.00002768 rendah dan $ 0.0000288 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LCY sepanjang masa ialah $ 0.00037204, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001745.

Dari segi prestasi jangka pendek, LCY telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +2.41% dalam 24 jam dan +7.87% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Lucy Ai Agent (LCY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 17.41K$ 17.41K $ 17.41K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 17.41K$ 17.41K $ 17.41K Bekalan Peredaran 611.61M 611.61M 611.61M Jumlah Bekalan 611,611,618.958536 611,611,618.958536 611,611,618.958536

Had Pasaran semasa Lucy Ai Agent ialah $ 17.41K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LCY ialah 611.61M, dengan jumlah bekalan sebanyak 611611618.958536. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 17.41K.