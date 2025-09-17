Ludus (LUDUS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.435534$ 0.435534 $ 0.435534 Harga Terendah $ 0.00121877$ 0.00121877 $ 0.00121877 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +2.84% Perubahan Harga (7D) +2.84%

Ludus (LUDUS) harga masa nyata ialah $0.00177107. Sepanjang 24 jam yang lalu, LUDUS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LUDUS sepanjang masa ialah $ 0.435534, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00121877.

Dari segi prestasi jangka pendek, LUDUS telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +2.84% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ludus (LUDUS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 17.71K$ 17.71K $ 17.71K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 17.71K$ 17.71K $ 17.71K Bekalan Peredaran 10.00M 10.00M 10.00M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa Ludus ialah $ 17.71K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LUDUS ialah 10.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 17.71K.