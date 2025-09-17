LUDWIG (LUDWIG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00201369 $ 0.00201369 $ 0.00201369 24J Rendah $ 0.00205108 $ 0.00205108 $ 0.00205108 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00201369$ 0.00201369 $ 0.00201369 24J Tinggi $ 0.00205108$ 0.00205108 $ 0.00205108 Sepanjang Masa $ 0.02423476$ 0.02423476 $ 0.02423476 Harga Terendah $ 0.00199787$ 0.00199787 $ 0.00199787 Perubahan Harga (1J) +0.14% Perubahan Harga (1D) +1.38% Perubahan Harga (7D) -4.33% Perubahan Harga (7D) -4.33%

LUDWIG (LUDWIG) harga masa nyata ialah $0.00204173. Sepanjang 24 jam yang lalu, LUDWIG didagangkan antara $ 0.00201369 rendah dan $ 0.00205108 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LUDWIG sepanjang masa ialah $ 0.02423476, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00199787.

Dari segi prestasi jangka pendek, LUDWIG telah berubah sebanyak +0.14% sejak sejam yang lalu, +1.38% dalam 24 jam dan -4.33% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

LUDWIG (LUDWIG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 51.04K$ 51.04K $ 51.04K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 51.04K$ 51.04K $ 51.04K Bekalan Peredaran 25.00M 25.00M 25.00M Jumlah Bekalan 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

Had Pasaran semasa LUDWIG ialah $ 51.04K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LUDWIG ialah 25.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 25000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 51.04K.