Harga langsung Luka Modric (MODRIC) hari ini ialah $ 0.00032814, dengan 1.73% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MODRIC kepada USD penukaran adalah $ 0.00032814 setiap MODRIC.

Luka Modric kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 262,506, dengan bekalan edaran sebanyak 799.98M MODRIC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MODRIC didagangkan antara $ 0.00031856 (rendah) dan $ 0.00033178 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00122779, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00031856.

Dalam prestasi jangka pendek, MODRIC dipindahkan -0.02% dalam sejam terakhir dan -18.94% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Luka Modric (MODRIC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 262.51K$ 262.51K $ 262.51K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 328.14K$ 328.14K $ 328.14K Bekalan Peredaran 799.98M 799.98M 799.98M Jumlah Bekalan 999,975,454.185608 999,975,454.185608 999,975,454.185608

