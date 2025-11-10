Lulu the Ostrich Harga Hari Ini

Harga langsung Lulu the Ostrich (LULU) hari ini ialah --, dengan 9.89% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LULU kepada USD penukaran adalah -- setiap LULU.

Lulu the Ostrich kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 31,155, dengan bekalan edaran sebanyak 999.93M LULU. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LULU didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, LULU dipindahkan -12.91% dalam sejam terakhir dan +211.13% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Lulu the Ostrich (LULU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 31.16K$ 31.16K $ 31.16K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 31.16K$ 31.16K $ 31.16K Bekalan Peredaran 999.93M 999.93M 999.93M Jumlah Bekalan 999,926,182.8018183 999,926,182.8018183 999,926,182.8018183

Had Pasaran semasa Lulu the Ostrich ialah $ 31.16K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LULU ialah 999.93M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999926182.8018183. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 31.16K.