Lumerin (LMR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00292212 $ 0.00292212 $ 0.00292212 24J Rendah $ 0.00298907 $ 0.00298907 $ 0.00298907 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00292212$ 0.00292212 $ 0.00292212 24J Tinggi $ 0.00298907$ 0.00298907 $ 0.00298907 Sepanjang Masa $ 0.433274$ 0.433274 $ 0.433274 Harga Terendah $ 0.00120115$ 0.00120115 $ 0.00120115 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -1.10% Perubahan Harga (7D) +7.56% Perubahan Harga (7D) +7.56%

Lumerin (LMR) harga masa nyata ialah $0.00293236. Sepanjang 24 jam yang lalu, LMR didagangkan antara $ 0.00292212 rendah dan $ 0.00298907 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LMR sepanjang masa ialah $ 0.433274, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00120115.

Dari segi prestasi jangka pendek, LMR telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -1.10% dalam 24 jam dan +7.56% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Lumerin (LMR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.85M$ 1.85M $ 1.85M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.93M$ 2.93M $ 2.93M Bekalan Peredaran 632.54M 632.54M 632.54M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Lumerin ialah $ 1.85M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LMR ialah 632.54M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.93M.