LumiWave (LWA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0134983 $ 0.0134983 $ 0.0134983 24J Rendah $ 0.01471852 $ 0.01471852 $ 0.01471852 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0134983$ 0.0134983 $ 0.0134983 24J Tinggi $ 0.01471852$ 0.01471852 $ 0.01471852 Sepanjang Masa $ 0.778144$ 0.778144 $ 0.778144 Harga Terendah $ 0.00976333$ 0.00976333 $ 0.00976333 Perubahan Harga (1J) +0.49% Perubahan Harga (1D) -1.04% Perubahan Harga (7D) +15.01% Perubahan Harga (7D) +15.01%

LumiWave (LWA) harga masa nyata ialah $0.01363186. Sepanjang 24 jam yang lalu, LWA didagangkan antara $ 0.0134983 rendah dan $ 0.01471852 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LWA sepanjang masa ialah $ 0.778144, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00976333.

Dari segi prestasi jangka pendek, LWA telah berubah sebanyak +0.49% sejak sejam yang lalu, -1.04% dalam 24 jam dan +15.01% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

LumiWave (LWA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.53M$ 10.53M $ 10.53M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.53M$ 10.53M $ 10.53M Bekalan Peredaran 770.08M 770.08M 770.08M Jumlah Bekalan 770,075,466.0 770,075,466.0 770,075,466.0

Had Pasaran semasa LumiWave ialah $ 10.53M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LWA ialah 770.08M, dengan jumlah bekalan sebanyak 770075466.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.53M.