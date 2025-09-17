Lumora (LMR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -1.11% Perubahan Harga (7D) +6.27% Perubahan Harga (7D) +6.27%

Lumora (LMR) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, LMR didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LMR sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, LMR telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -1.11% dalam 24 jam dan +6.27% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Lumora (LMR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 19.96K$ 19.96K $ 19.96K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 19.96K$ 19.96K $ 19.96K Bekalan Peredaran 999.90M 999.90M 999.90M Jumlah Bekalan 999,895,666.573917 999,895,666.573917 999,895,666.573917

Had Pasaran semasa Lumora ialah $ 19.96K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LMR ialah 999.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999895666.573917. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 19.96K.