Lumos (LUMOS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.70% Perubahan Harga (1D) -1.35% Perubahan Harga (7D) -2.07% Perubahan Harga (7D) -2.07%

Lumos (LUMOS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, LUMOS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LUMOS sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, LUMOS telah berubah sebanyak -0.70% sejak sejam yang lalu, -1.35% dalam 24 jam dan -2.07% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Lumos (LUMOS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 257.55K$ 257.55K $ 257.55K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 307.15K$ 307.15K $ 307.15K Bekalan Peredaran 1.17T 1.17T 1.17T Jumlah Bekalan 1,396,504,875,000.0 1,396,504,875,000.0 1,396,504,875,000.0

Had Pasaran semasa Lumos ialah $ 257.55K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LUMOS ialah 1.17T, dengan jumlah bekalan sebanyak 1396504875000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 307.15K.