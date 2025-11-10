Lumoz Harga Hari Ini

Harga langsung Lumoz (MOZ) hari ini ialah --, dengan 17.61% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MOZ kepada USD penukaran adalah -- setiap MOZ.

Lumoz kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 317,313, dengan bekalan edaran sebanyak 1.45B MOZ. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MOZ didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.03642493, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, MOZ dipindahkan -0.00% dalam sejam terakhir dan -46.36% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Lumoz (MOZ) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 317.31K$ 317.31K $ 317.31K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.19M$ 2.19M $ 2.19M Bekalan Peredaran 1.45B 1.45B 1.45B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Lumoz ialah $ 317.31K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MOZ ialah 1.45B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.19M.