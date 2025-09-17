LunaChow (LUCHOW) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.43% Perubahan Harga (1D) +303.25% Perubahan Harga (7D) +87.84% Perubahan Harga (7D) +87.84%

LunaChow (LUCHOW) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, LUCHOW didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LUCHOW sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, LUCHOW telah berubah sebanyak -0.43% sejak sejam yang lalu, +303.25% dalam 24 jam dan +87.84% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

LunaChow (LUCHOW) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 423.03K$ 423.03K $ 423.03K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 423.46K$ 423.46K $ 423.46K Bekalan Peredaran 999.00B 999.00B 999.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Had Pasaran semasa LunaChow ialah $ 423.03K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LUCHOW ialah 999.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 423.46K.