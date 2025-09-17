Lunar (LNR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.092252$ 0.092252 $ 0.092252 Harga Terendah $ 0.00146407$ 0.00146407 $ 0.00146407 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +6.36% Perubahan Harga (7D) +6.36%

Lunar (LNR) harga masa nyata ialah $0.0030212. Sepanjang 24 jam yang lalu, LNR didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LNR sepanjang masa ialah $ 0.092252, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00146407.

Dari segi prestasi jangka pendek, LNR telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +6.36% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Lunar (LNR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 241.65K$ 241.65K $ 241.65K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 302.12K$ 302.12K $ 302.12K Bekalan Peredaran 79.99M 79.99M 79.99M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Lunar ialah $ 241.65K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LNR ialah 79.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 302.12K.