LunarCrush (LUNR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 13.96$ 13.96 $ 13.96 Harga Terendah $ 0.00194135$ 0.00194135 $ 0.00194135 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +6.16% Perubahan Harga (7D) +6.16%

LunarCrush (LUNR) harga masa nyata ialah $0.0022417. Sepanjang 24 jam yang lalu, LUNR didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LUNR sepanjang masa ialah $ 13.96, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00194135.

Dari segi prestasi jangka pendek, LUNR telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +6.16% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

LunarCrush (LUNR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 336.26K$ 336.26K $ 336.26K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 336.26K$ 336.26K $ 336.26K Bekalan Peredaran 150.00M 150.00M 150.00M Jumlah Bekalan 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

Had Pasaran semasa LunarCrush ialah $ 336.26K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LUNR ialah 150.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 150000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 336.26K.