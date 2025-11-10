Lunos Harga Hari Ini

Harga langsung Lunos (UNO) hari ini ialah $ 0.00115386, dengan 4.17% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa UNO kepada USD penukaran adalah $ 0.00115386 setiap UNO.

Lunos kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 267,681, dengan bekalan edaran sebanyak 231.99M UNO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, UNO didagangkan antara $ 0.00115055 (rendah) dan $ 0.00120429 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.24, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00110441.

Dalam prestasi jangka pendek, UNO dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -24.46% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Lunos (UNO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 267.68K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 366.32K Bekalan Peredaran 231.99M Jumlah Bekalan 317,470,452.8070446

