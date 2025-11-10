Luntra Infrastructure Harga Hari Ini

Harga langsung Luntra Infrastructure ($LUNTRA) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa $LUNTRA kepada USD penukaran adalah -- setiap $LUNTRA.

Luntra Infrastructure kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 11,980.54, dengan bekalan edaran sebanyak 820.00M $LUNTRA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, $LUNTRA didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00372154, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, $LUNTRA dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -14.30% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Luntra Infrastructure ($LUNTRA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.98K$ 11.98K $ 11.98K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 14.61K$ 14.61K $ 14.61K Bekalan Peredaran 820.00M 820.00M 820.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Luntra Infrastructure ialah $ 11.98K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $LUNTRA ialah 820.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 14.61K.