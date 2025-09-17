LushAI (LUSH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00122093 24J Tinggi $ 0.00125565 Sepanjang Masa $ 0.00512327 Harga Terendah $ 0.0003098 Perubahan Harga (1J) -0.10% Perubahan Harga (1D) -1.19% Perubahan Harga (7D) +4.12%

LushAI (LUSH) harga masa nyata ialah $0.00124061. Sepanjang 24 jam yang lalu, LUSH didagangkan antara $ 0.00122093 rendah dan $ 0.00125565 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LUSH sepanjang masa ialah $ 0.00512327, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0003098.

Dari segi prestasi jangka pendek, LUSH telah berubah sebanyak -0.10% sejak sejam yang lalu, -1.19% dalam 24 jam dan +4.12% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

LushAI (LUSH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.50M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 24.40M Bekalan Peredaran 6.04B Jumlah Bekalan 19,660,584,819.01

Had Pasaran semasa LushAI ialah $ 7.50M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LUSH ialah 6.04B, dengan jumlah bekalan sebanyak 19660584819.01. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 24.40M.