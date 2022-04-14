Tokenomik Lux Token (LUX)

Tokenomik Lux Token (LUX)

Lihat cerapan utama tentang Lux Token (LUX), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Lux Token (LUX) Maklumat

Lux: The Multiplayer Internet, A Unified Way to Navigate the Internet on Blockchain Technology. Unlock Multiplayer Browsing. Explore a Digital Universe Composed of Shared Online Spaces.

🛸 With Lux every website transforms into a unique planet filled with activities and multiplayer features. This is the only overlay you will need while browsing the internet.

🪐 Hang Out And Play Easily: Jump into games and hang out with friends effortlessly in a space designed for seamless interaction and enjoyment.

🚀 There Is No Place Like Home: Design and decorate your own cozy corner of the internet where you can express yourself, unwind, and connect with friends in a setting that's truly your own.

🌌 Explore The Infinite: Embark on a journey through the digital cosmos, where every unique URL is a world of its own, waiting to be explored. Uncover the diversity and richness of the internet's landscapes, one click at a time.

Laman Web Rasmi:
https://lux.gg
Kertas putih:
https://lux.gg/whitepaper

Lux Token (LUX) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Lux Token (LUX), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 846.06K
$ 846.06K$ 846.06K
Jumlah Bekalan:
$ 994.96M
$ 994.96M$ 994.96M
Bekalan Edaran:
$ 994.96M
$ 994.96M$ 994.96M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 846.06K
$ 846.06K
$ 846.06K$ 846.06K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.02961746
$ 0.02961746$ 0.02961746
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00085033
$ 0.00085033$ 0.00085033

Tokenomik Lux Token (LUX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Lux Token (LUX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token LUX yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token LUX yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik LUX, terokai LUX harga langsung token!

