Lybra Harga (LBR)
Harga langsung Lybra (LBR) hari ini ialah $ 0.00632951, dengan 3.66% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LBR kepada USD penukaran adalah $ 0.00632951 setiap LBR.
Lybra kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 265,138, dengan bekalan edaran sebanyak 41.90M LBR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LBR didagangkan antara $ 0.00606213 (rendah) dan $ 0.00649706 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 4.48, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00547746.
Dalam prestasi jangka pendek, LBR dipindahkan +0.19% dalam sejam terakhir dan -25.17% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.
Had Pasaran semasa Lybra ialah $ 265.14K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LBR ialah 41.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 97473451.94910626. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 616.86K.
+0.19%
+3.66%
-25.17%
-25.17%
Pada hari ini, perubahan harga Lybra kepada USD adalah $ +0.00022376.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Lybra kepada USD adalah $ -0.0026476042.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Lybra kepada USD adalah $ -0.0040977304.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Lybra kepada USD adalah $ -0.018650839295268184.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ +0.00022376
|+3.66%
|30 Hari
|$ -0.0026476042
|-41.82%
|60 Hari
|$ -0.0040977304
|-64.74%
|90 Hari
|$ -0.018650839295268184
|-74.66%
Pada tahun 2040, harga Lybra berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.
The Lybra Protocol is a groundbreaking decentralized protocol designed to bring stability to the volatile world of cryptocurrency. Built on LSD (Liquid Staking Derivatives), the protocol initially leverages Lido Finance-issued ETH proof-of-stake and stETH as its primary components, with plans to support additional LSD assets in the future.
The protocol's primary objective is to provide the cryptocurrency industry with a safer, more decentralized stablecoin, eUSD, which offers stable interest to its token holders. As a DeFi protocol, Lybra facilitates the minting of eUSD by allowing users to borrow against their deposited ETH and stETH.
eUSD, being an ETH-assets-over-collateralized stablecoin, offers users the security and stability necessary for conducting their business with confidence.
A distinctive feature of the Lybra Protocol is that users can earn regular stable income by holding minted (borrowed) eUSD, which is powered by the LSD (Liquid Staking Derivatives) income generated from the deposited ETH and stETH. In other words, when users deposit ETH or stETH and mint EUSD against them, they receive a stable income in stETH of approximately 5%, which is converted to eUSD through the protocol and distributed to them.
eUSD is an interest-bearing, over-collateralized stablecoin that ensures safety and stability. The Lybra Foundation and LybraDAO community firmly believe that a decentralized stablecoin is essential for both enterprises and individuals to fully harness the benefits of cryptocurrency. By offering an interest-bearing stablecoin supported by ETH and stETH, the Lybra Protocol empowers users to participate in the DeFi ecosystem with confidence and security.
MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!
|Masa (UTC+8)
|Jenis
|Maklumat
|11-08 07:05:00
|Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
|11-07 21:26:04
|Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
|11-07 01:12:41
|Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC
Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara
Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan
Pam kripto teratas hari ini
Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.