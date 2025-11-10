Lybra Harga Hari Ini

Harga langsung Lybra (LBR) hari ini ialah $ 0.00632951, dengan 3.66% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LBR kepada USD penukaran adalah $ 0.00632951 setiap LBR.

Lybra kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 265,138, dengan bekalan edaran sebanyak 41.90M LBR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LBR didagangkan antara $ 0.00606213 (rendah) dan $ 0.00649706 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 4.48, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00547746.

Dalam prestasi jangka pendek, LBR dipindahkan +0.19% dalam sejam terakhir dan -25.17% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Lybra (LBR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 265.14K$ 265.14K $ 265.14K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 616.86K$ 616.86K $ 616.86K Bekalan Peredaran 41.90M 41.90M 41.90M Jumlah Bekalan 97,473,451.94910626 97,473,451.94910626 97,473,451.94910626

Had Pasaran semasa Lybra ialah $ 265.14K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LBR ialah 41.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 97473451.94910626. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 616.86K.