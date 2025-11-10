Lympo Market Harga Hari Ini

Harga langsung Lympo Market (LMT) hari ini ialah $ 0.00042288, dengan 0.56% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LMT kepada USD penukaran adalah $ 0.00042288 setiap LMT.

Lympo Market kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 65,653, dengan bekalan edaran sebanyak 155.25M LMT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LMT didagangkan antara $ 0.00041498 (rendah) dan $ 0.00042372 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.76, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00009641.

Dalam prestasi jangka pendek, LMT dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -11.30% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Lympo Market (LMT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 65.65K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 528.60K Bekalan Peredaran 155.25M Jumlah Bekalan 1,250,000,000.0

Had Pasaran semasa Lympo Market ialah $ 65.65K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LMT ialah 155.25M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1250000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 528.60K.