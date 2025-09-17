Lynk Coin (LYNK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00603575 $ 0.00603575 $ 0.00603575 24J Rendah $ 0.00631436 $ 0.00631436 $ 0.00631436 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00603575$ 0.00603575 $ 0.00603575 24J Tinggi $ 0.00631436$ 0.00631436 $ 0.00631436 Sepanjang Masa $ 0.069168$ 0.069168 $ 0.069168 Harga Terendah $ 0.00343536$ 0.00343536 $ 0.00343536 Perubahan Harga (1J) +1.05% Perubahan Harga (1D) +0.17% Perubahan Harga (7D) +17.76% Perubahan Harga (7D) +17.76%

Lynk Coin (LYNK) harga masa nyata ialah $0.00615716. Sepanjang 24 jam yang lalu, LYNK didagangkan antara $ 0.00603575 rendah dan $ 0.00631436 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LYNK sepanjang masa ialah $ 0.069168, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00343536.

Dari segi prestasi jangka pendek, LYNK telah berubah sebanyak +1.05% sejak sejam yang lalu, +0.17% dalam 24 jam dan +17.76% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Lynk Coin (LYNK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.16M$ 6.16M $ 6.16M Bekalan Peredaran 233.46M 233.46M 233.46M Jumlah Bekalan 999,891,074.940789 999,891,074.940789 999,891,074.940789

Had Pasaran semasa Lynk Coin ialah $ 1.44M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LYNK ialah 233.46M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999891074.940789. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.16M.