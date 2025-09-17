Lagi Mengenai LYNK

Lynk Coin Harga (LYNK)

$0.00615141
Lynk Coin (LYNK) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:21:14 (UTC+8)

Lynk Coin (LYNK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00603575
24J Rendah
$ 0.00631436
24J Tinggi

$ 0.00603575
$ 0.00631436
$ 0.069168
$ 0.00343536
+1.05%

+0.17%

+17.76%

+17.76%

Lynk Coin (LYNK) harga masa nyata ialah $0.00615716. Sepanjang 24 jam yang lalu, LYNK didagangkan antara $ 0.00603575 rendah dan $ 0.00631436 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LYNK sepanjang masa ialah $ 0.069168, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00343536.

Dari segi prestasi jangka pendek, LYNK telah berubah sebanyak +1.05% sejak sejam yang lalu, +0.17% dalam 24 jam dan +17.76% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Lynk Coin (LYNK) Maklumat Pasaran

$ 1.44M
$ 1.44M$ 1.44M

--
----

$ 6.16M
$ 6.16M$ 6.16M

233.46M
233.46M 233.46M

999,891,074.940789
999,891,074.940789 999,891,074.940789

Had Pasaran semasa Lynk Coin ialah $ 1.44M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LYNK ialah 233.46M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999891074.940789. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.16M.

Lynk Coin (LYNK) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Lynk Coin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Lynk Coin kepada USD adalah $ +0.0014365528.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Lynk Coin kepada USD adalah $ +0.0035414752.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Lynk Coin kepada USD adalah $ +0.002290180953041277.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.17%
30 Hari$ +0.0014365528+23.33%
60 Hari$ +0.0035414752+57.52%
90 Hari$ +0.002290180953041277+59.22%

Apakah itu Lynk Coin (LYNK)

$LYNK is redefining community-driven crypto with transparency and education at its core. More than just a meme coin, $LYNK is a movement focused on trust and long-term growth, empowering holders through active community participation and informed decision-making. Locked & Secure – 76.64% of supply locked for 12 months, ensuring stability and long-term trust. Built for the People – A token designed for the community, led by the community. Transparent & Accountable – Every decision, every milestone, shared openly with the holders.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Lynk Coin (LYNK) Sumber

Laman Web Rasmi

Lynk Coin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Lynk Coin (LYNK) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Lynk Coin (LYNK) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Lynk Coin.

Semak Lynk Coin ramalan harga sekarang!

LYNK kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Lynk Coin (LYNK)

Memahami tokenomik Lynk Coin (LYNK) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LYNK dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Lynk Coin (LYNK)

Berapakah nilai Lynk Coin (LYNK) hari ini?
Harga langsung LYNK dalam USD ialah 0.00615716 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa LYNK ke USD?
Harga semasa LYNK ke USD ialah $ 0.00615716. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Lynk Coin?
Had pasaran untuk LYNK ialah $ 1.44M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran LYNK?
Bekalan edaran LYNK ialah 233.46M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LYNK?
LYNK mencapai harga ATH sebanyak 0.069168 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LYNK?
LYNK melihat harga ATL sebanyak 0.00343536 USD.
Berapakah jumlah dagangan LYNK?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LYNKialah -- USD.
Adakah LYNK akan naik lebih tinggi tahun ini?
LYNK mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LYNKramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:21:14 (UTC+8)

Lynk Coin (LYNK) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.